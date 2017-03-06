В Харькове более 200 человек устроили драку, полиция никого не задержала.

В Харькове, в районе парка Победы, произошла массовая драка между жителями двух районов.

Об этом сообщают оцевидцы в соцсетях, передает Корреспондент.

"Две местные банды хотели драться "район на район", встретиться решили в парке Победы. Одна банда, которая "обитает" возле "Салтовского хлебозавода", всю прошлую неделю отлавливала по одному оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта. Здесь сейчас реально страшно", - рассказала местная жительница Мария.

По словам свидетелей, в столкновении приняли участие более 200 человек. Прибывшие на место экипажи полиции не дали конфликту разгореться. Отмечается, что полиция никого не задержала.

"Мы гуляли с друзьями, к нам подошли какие-то парни, достали пистолет и спросили, с какого мы района. Потом они резко посмотрели в сторону "Салтовского льда" и побежали туда", - написал очевидец.

Также было зафикисировано применение оружия, однако уже на другой локации, в районее Салтовсокго шоссе.

"Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25. По адресу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку", - заявили в ГУНП в Харьковской области.