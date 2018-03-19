В Харькове из-за сильного снегопада отменена тренировка сборной Украины по футболу

19 марта, в Харькове должна была состояться тренировка сборной Украины по футболу, однако из-за сильного снегопада она была отменена.

"Вечерняя тренировка была отменена в связи с морозом и большим количеством выпавшего снега в Харькове в течение ночи и дня. Несмотря на это и на то, что большинство футболистов в уик-энд имели достаточно игровой практики, тренерский штаб решил отдать предпочтение восстановлению игроков.

Работы по приготовлению газона стадиона "Металлист" для завтрашней открытой тренировки идут полным ходом. Синоптики обещают, что завтра отметка термометра поднимется вверх градусов на семь, поле будет полностью очищено от снега, а поэтому проведению открытой тренировки ничего не угрожает", - сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, 23 марта Украина сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии в Испании, а 27-го - против Японии в Бельгии.

Отметим, что в январе прошла официальная жеребьевка нового футбольного турнира для сборных, который призван заменить товарищеские матчи - Лиги наций.

Сборная Украины попала в группу 1 второго дивизиона, где ее соперниками стали сборные Чехии и Словакии.

По материалам: ФФУ