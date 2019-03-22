В Харькове силовики предупредили теракт в метро

Российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на станции метро "Индустриальная".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - говорится в сообщении.

Как выяснили силовики, представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком, а также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта. Мужчина получил 15 тысяч долларов за исполнение преступления.

"В Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших", - добавили в СБУ.

Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан, оперативники заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж.

Мужчину задержали после установления на станции метро взрывного устройства, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас открыто уголовное производство по факту подготовки к террористическому акту. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, от 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.

По словам представителя Государственной пограничной службы Олега Слободяна, перед выборами Россия направляет в Украину завербованных спецслужбами граждан с территории оккупированного Донбасса и Крыма. С начала нынешнего года выявили 59 таких человек. Цель их въезда в Украину - дестабилизация ситуации во время избирательной кампании и непосредственно в самих выборах.