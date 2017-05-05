В Харькове вандалы осквернили братскую могилу советских солдат

В Харькове неизвестные повредили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова. Об этом написал пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его данным, подобный инцидент произошел уже в третий раз за последние полгода: сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз 4 мая.

"Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может", - написал Сидоренко и пообещал, что 5 мая все будет восстановлено.

Также он просил сообщить в полицию, если кто-то стал свидетелем вандализма.