В ходе "Большой стройки" нашли артефакты возрастом более 7 тысяч лет

Украинские археологи представили коллекцию древних керамических артефактов, которые были найдены во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во Львовской и Полтавской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Археологические работы при строительстве дорог позволят открыть и сохранить свидетельство древней истории Украины, считает младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.

Промопроект начала команда "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.

Всего в коллекции, по словам Богдана Сало, керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Древнейшим из находок более 7 тыс. лет.

"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", - рассказал он.

Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 "Днепр - Решетиловка" в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке "Жовква - Каменка-Бугская" во Львовской области.

7 тисяч років під землею: археологи представили колекцію прадавньої кераміки

7 тисяч років під землею: археологи представили колекцію прадавньої кераміки Керамічні артефакти, найдавнішим з яких понад 7 тисяч років, виявили працівники Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" під час археологічних робіт на території Львівщини та Полтавщини. Розповідь про ці унікальні знахідки стала продовженням відео про загадкові знахідки доріг, які відкриває Україні програма Президента Велике будівництво. Промопроект започатковано командою "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України спільно із Служба автомобільних доріг у Львівській області. Артефакти було знайдено під час розкопок поблизу трас Н- 31 Дніпро - Решетилівка (у межах Полтавської області) і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька (Львівська область). Богдан Сало, молодший науковий співробітник "Рятівної археологічної служби" продемонстрував знахідки, найдавніші з яких мають понад 7 тисяч років. "Йдеться про фрагмент горщика. Артефакт належить до доби неоліту. Це одна з найстаріших знахідок керамічних виробів на території Західної України", - зазначив науковець. Загалом у колекції кераміка від доби неоліту і до кінця XVII ст. "Для науковця-археолога кераміка - це є просто клондайк інформації. Знайшовши навіть невеличкий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ давньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалась у повсякденному житті, і навіть - у що вона вірила", - каже Богдан Сало. За його словами, археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України. Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба"

Posted by Укравтодор on Monday, September 27, 2021

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" только в 2021 году в Украине запланировано восстановить 6,5 тыс. км дорог.