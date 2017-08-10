В ходе ссоры между гражданскими и военными ВСУ убили женщину и ранили мужчину

По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой споры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданскими лицами.

На данный момент проверяется версия возможной причастности к совершению преступления военнослужащими, которые выполняют задачи в зоне АТО.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"Вчера, 9 августа, в Попаснянского отдела полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданское лицо, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом и женщину с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных повреждений. По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой споры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданскими лицами ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, открыто уголовное производство, сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

"Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и принимать меры по объективного проведения следствия", - добавили в сообщении.

Напомним, что у Марьинки во время ответного огня по позициям боевиков разорвалось орудие сил АТО . В результате двое бойцов погибли, пятеро - ранены.