В Києві дозволили відкрити ресторани, кафе і кінотеатри

У Києві дозволили відновити роботу закладів громадського харчування, басейнів, кінотеатрів і театрів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів та кафе (без дитячих кімнат) басейнів (для індивідуальних тренувань) кінотеатрів та театрів (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).

Також дозволили проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб.

"Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами", - зазначив мер.

"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. І це не страшилка. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - попередив Кличко.

