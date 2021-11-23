В Києві перекриють міст Патона для термінових ремонтних робіт

Про це повідомив голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков у Facebook.



Як повідомляється, міст може впасти в будь-який момент, поховавши десятки і сотні людей, тому знадобилися термінові заходи.

«Хоча, звичайно, по-доброму тут потрібний затяжний капітальний ремонт. Але можна почати і з малого. Адже зовсім недавно мережу облетіла відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від мосту. Судячи з усього, це і послужило причиною екстреного закриття.

З іншого боку, киянам варто заздалегідь готуватися об’їжджати перекриту транспортну артерію», — написав Биков.

Адміністрація Києва вже збирається організувати комфортний об’їзд, щоб мешканці міста могли безперешкодно долати Дніпро, попри перекриття. Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами.

Щоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатись Наддніпрянським шосе, а на лівому — або через Харківське шосе, або через Березняківську, а потім — через Радзиня.

У разі об’їзду через міст Метро рухатися правим берегом пропонується Набережним шосе, а ліворуч — через Сверстюка і Броварський проспект. У той же час можна скористатися також Південним або Північним мостами.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко озвучив нові терміни відкриття Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро.

Підприємства «Київавтодору» повністю готові до погіршення погодних умов у столиці. До роботи можуть приступити 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки, також зробили запаси посипних та паливно-мастильних матеріалів.

Кабінет Міністрів прийняв ухвалу, якою підвищив Національному виставковому центру «Експоцентр України» категорію пам’ятки з місцевого на національне значення.

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