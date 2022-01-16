В Києві відбудеться психологічний тренінг для ветеранів війни на Донбасі

Наприкінці січня в Києві відбудеться тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС “Психологічна стійкість: як підтримати інших та себе”.

Учасникам розкажуть про травматичні події, навчать правильно підтримувати один одного та шукати фахову допомогу.

На тренінгу учасники дізнаються: