В Києві відбудеться психологічний тренінг для ветеранів війни на Донбасі

16 января 2022, 22:09
 Общество

Наприкінці січня в Києві відбудеться тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС “Психологічна стійкість: як підтримати інших та себе”.

Учасникам розкажуть про травматичні події, навчать правильно підтримувати один одного та шукати фахову допомогу.

На тренінгу учасники дізнаються:

  • що таке психотравмуючі події та якими бувають їх наслідки (бо страшне тільки те, що не є зрозумілим);
  • як варто та як не варто підтримувати побратимів та посестер (щоб допомогти й не нашкодити);
  • де надають фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;
  • як пильнувати свій стан (щоб бути ефективним, боєздатним і живим на зло супротивнику).

  • Участь у заході, який заплановано на 29 січня, безкоштовна, однак потрібна реєстрація.

    Раніше “ВК” писав, що Міністерство у справах ветеранів запустить мобільний додаток «е-Ветеран», який дасть можливість доступу до системи інформаційних сервісів.

  • https://bigkyiv.com.ua

 
 
 