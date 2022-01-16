В Києві відбудеться психологічний тренінг для ветеранів війни на Донбасі

Наприкінці січня в Києві відбудеться тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС “Психологічна стійкість: як підтримати інших та себе”.
Учасникам розкажуть про травматичні події, навчать правильно підтримувати один одного та шукати фахову допомогу.
На тренінгу учасники дізнаються:
- що таке психотравмуючі події та якими бувають їх наслідки (бо страшне тільки те, що не є зрозумілим);
- як варто та як не варто підтримувати побратимів та посестер (щоб допомогти й не нашкодити);
- де надають фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;
- як пильнувати свій стан (щоб бути ефективним, боєздатним і живим на зло супротивнику).
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Участь у заході, який заплановано на 29 січня, безкоштовна, однак потрібна реєстрація.
Раніше “ВК” писав, що Міністерство у справах ветеранів запустить мобільний додаток «е-Ветеран», який дасть можливість доступу до системи інформаційних сервісів.
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https://bigkyiv.com.ua