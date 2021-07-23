В Києві з'явилися тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта"

В Києві вже є тести для виявлення COVID-19 штаму "Дельта".

Про це заявив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме за DELTA-збудником і підтверджувати. Що стосується пандемії, то, дійсно, в пріоритеті сьогодні йде DELTA-збудник, і він буде пріоритетним у циркуляції. В Україні він уже є, уже майже два місяці, за епідемічними прогнозами", - сказав він. Штаму коронавірусу "Дельта"

У столичній Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п'яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.