В Киев доставят еще несколько барж с арбузами

Компания "Нибулон" планирует в 2018 году отправить еще как минимум две баржи с арбузами по Днепру в Киев. Об этом сообщают в пресс-службе компании. Бахчевые загрузили на терминале в Голой Пристани, разгрузили в терминале в Переяславе-Хмельницком, оттуда они были доставлены в Киев на автотранспорте.

Стоимость конечной доставки составила 87-90 коп. за 1 кг, что на 10 копеек дешевле, чем автомобильным транспортом из Голой Пристани в Киев.

"В этом году мы планируем выполнить несколько рейсов. И это не единственная особенность нынешнего сезона. Во-первых, прошлогодний рейс составил около 300 тонн арбузов, первая партия этого года - около 500 тонн. И это не только арбузы, но и украинские дыни. Во-вторых, "полосатый рейс-2017" длился более четырех с половиной дней, а в этом году - не более трех суток. Итак, на очереди уже следующий рейс. При нормальных погодных условиях за ним последует и третий, и последующие", - говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, доставленные на барже арбузы поступили для реализации в сети магазинов "Сильпо" компании Fozzy Group. По словам работников супермаркета, цена на арбузы после поступления этой партии опустилась с 8 грн до 3.