В Киев придет циклон с мокрым снегом и ветром.

В Киеве несколько дней еще продержится сухая и относительно теплая погода, а в середине недели придет циклон и с дождем и мокрым снегом, а ветер усилится.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, вторник и среду днем воздух прогреется до +3 °С... +5 °С, ночью будет 0 °С... +2 °С.

В среду днем начнется небольшой дождь, вечером перейдет в мокрый снег, а к ночи осадки усилятся.

В четверг температура воздуха опустится на один градус: ночью до -1 °С... +1 °С, днем до +2 °С... +4 °С.

Так и встретим будущие выходные: с осадками, небольшим морозом ночью и "плюсом" в дневное время.

В Киеве еще не наступила метеорологическая зима, и растения и животные сбиты с толку. Например, активизировался бобер в парке "Победа", а на Новый год в Вышгороде зацвели подснежники.

Большой Киев

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