В Киев приехали более 100 автобусов с паломниками

В Киев приезжают паломники УПЦ МП

На Крестный ход, по состоянию на 10 часов утра приехал 4691 человек. Всего анонсировалось участие до 200 тысяч верующих.

На Крестный ход, который в пятницу, 27 июля пройдет в центре столицы, по состоянию на 10:00 приехало 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киева.

"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход, пока приехали 4691 человек", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Также отмечается, что по состоянию на 10:00 в столице не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокации, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Напомним, сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными металодетекторами.

Ожидается, что в мероприятии примет участи до 200 тысяч участников.