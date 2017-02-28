В Киев пришла метеорологическая весна

В Украине уже завтра наступит календарная зима

Нынешняя зима продолжалась 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.

В Киев пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"Начиная с 18 февраля, среднесуточная температура по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории ежедневно превышает 0 градусов, а это значит, что в Киев пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что нынешняя зима закончилась 17 февраля и продолжалась с 29 ноября в целом 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.

Климатологи подчеркивают, что "принимая во внимание прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве будут повышаться, поэтому возвращение зимы невозможно, несмотря на прогнозы "самозванных синоптиков"".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Харьковской области сурок Тимка II спрогнозировал, что нынешняя весная в Украине будет затяжной и даже с незначительным понижением температуры.