В Киеве 1 мая откроют поющий и светящийся фонтан высотой 35 метров

В Киеве на Майдане Незалежности 1 мая забьет огромный светомузыкальный фонтанный комплекс. Об этом на своем официальном сайте сообщила Киевская городская государственная администрация.

Фонтан будет состоять из большой и малой чаши, а высота воды порой будет равна 35 метрам. Для обеспечения безопасности и для избежания повреждений КГГА установит десять камер видеонаблюдения.

"Сегодня почти уникальное событие - мы осуществляем тестовый запуск фонтана, который не работал три года, поскольку был поврежден в период Революции Достоинства. Фактически, мы его сделали заново: заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлены автоматику", - рассказал, во время тестового запуска фонтана, зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

Семь центральных фонтанов столицы были отремонтированы киевскими властями за два года. В частности, восстановлена работа фонтана на Русановке.

"Столичные фонтаны, в том числе и этот, заработают уже с первого мая. Работы идут по графику, уже выполнено 80% работ. Фонтаны являются визитной карточкой города и повышают его туристическую привлекательность, создают комфорт для жителей столицы", - отметил зампредседателя КГГА.

Сообщается, что на восстановление фонтанов четной стороны по улице Крещатик Киевская администрация потратила около 32,6 млн грн.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в весенне-летний период в Голосеевском районе запланирован запуск в работу двух фонтанов, в Деснянском одного, в Днепровском два, в Печерском районе 13 фонтанов, еще по три в Подольском и Соломенском районах, а также восемь фонтанов в Шевченковском.