В Киеве 14 детей госпитализированы с корью - КГГА

12 из 14 детей, больных корью, поступили в Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу в начале января, сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург

Гинзбург заявила, что родителям не стоит отказываться от госпитализации детей, если на этом настоивают медики Фото: pixabay.com

На сегодня в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 детей, больных корью. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, пишет пресс-служба КГГА.

12 из 14 детей поступили в стационар с корью в начале января.

"Нетрудно понять, что такой рост заболеваемости связано с тем, что во время каникул дети посещали различные праздничные массовые мероприятия, где кроме хорошего настроения делились друг с другом и бациллами. К сожалению, здесь врачи бессильны, это - зона ответственности родителей, которые должны следить за состоянием здоровья своего малыша и своевременно соответственно реагировать, чтобы обезопасить его и других детей", - сказала Гинзбург.

Она призвала родителей не отказываться от госпитализации детей, если врачи на этом настаивают.

В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.

В июне 2017 года замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла, что в Украине достаточно вакцины против кори, чтобы сделать прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.

В ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017 году, по официальным данным, в Украине корью заболело более 2 тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.

В декабре главный детский иммунолог Киева Федор Лапий проинформировал, что с начала 2017 года в Украине зафиксировано четыре случая смерти от кори.

За период с 17 декабря 2016 года по 5 января 2018 года во Львовской области 38 сотрудников крупного предприятия были госпитализированы с корью.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни - высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.