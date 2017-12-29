В Киеве 29 декабря был побит очередной температурный рекорд - специалисты зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра сегодня ночью не опустился ниже 4,8°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1974 году.

В обсерватории отметили, что, несмотря на высокий температурный фон пятницы, существует большая вероятность установления еще одного температурного рекорда для 29 декабря. Стоит отметить, что это уже третий температурный рекорд, поставленный в Киеве в этом месяце.

Предыдущий температурный рекорд был установлен 16 декабря - в тот день среднесуточная температура в Киеве составила +6,1°С, впервые за 136 лет регулярных метеорологических наблюдений превысив 6-градусное значение.

Кроме того, ночь с 25 на 26 декабря 2017-го стала самой теплой в Киеве с 1881 года, аналогичный рекорд может быть побит и по среднесуточным показателям в целом.