В Киеве 4 центра по предоставлению админуслуг начали оформление биометрических паспортов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.

"В 4 из 11 Центров предоставления админуслуг Киева уже можно оформить биометрические документы - ID-паспорт и паспорт для выезда за границу. В ближайшее время ожидается подключение ЦПАУ в других районах Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время биометрические паспорта можно получить в центрах предоставления админуслуг Дарницкого, Деснянского и Печерского районов, а также в Киевском городском ЦПАУ.

В целом в Украине к оформлению биометрических документов присоединилось уже 18 центров админуслуг в Киеве, а также Волынской, Львовской, Донецкой, Полтавской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственной миграционной службе Украины заявили о рекордном количестве оформлений биометрических паспортов. Сейчас уже более 3,5 млн украинцев оформили биометрические паспорта.