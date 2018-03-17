В Киеве автомобили российских дипломатов разрисовали тризубами (фото)

В Киеве автомобили российских дипломатов украсили граффити с украинской символикой.

Это произошло перед выборами президента России, которые пройдут 18 марта.

Как сообщал УНИАН, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы на временно оккупированных территориях - Автономной республике Крым и Севастополе. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутой выше требования украинской стороны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины не будет предусматривать доступ к этим объектам россиянам для голосования на выборах.

В России вспомнили о международном праве после заявлений Авакова и назвал такие действия украинской стороны "нарушением международного права".

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