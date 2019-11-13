В Киеве дали названия 40 улицам и бульварам.

Для чествования памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей Киевсовет на заседании 12 ноября дал название ряду столичных улиц, переулков и бульваров.

В частности, в Голосеевском районе появились:

улица Семьи Холодных - в честь братьев Николая (ботаник, микробиолог, основатель отечественной школы физиологии растений, академик, чье имя носит институт ботаники АН Украины), Григория (ученый, жертва большевистского террора) и Алексея (известный музыкальный критик);

улица Семьи Кистяковских - к ней принадлежали ученый-криминалист, профессор Киевского университета, общественный деятель Александр Кистяковский, его сыновья Владимир (ученый-химик), Богдан (философ права и социолог), Игорь (юрист и политический деятель, в 1918 году - министр внутренних дел Украинского государства) и внук Георгий (американский физик и химик украинского происхождения);

улица Владимира Горовица - в честь выдающегося украинского и американского пианиста;

улица Елены Апанович - в честь украинского историка, архивиста, писательницы;

улица Атены Пашко - в честь украинской поэтессы, общественного деятеля, жены Вячеслава Чорновола;

улица Братьев Шеметов - в честь братьев Владимира, Сергея и Николая, близких соратников Гетмана Павла Скоропадского, борцов за независимость;

улица Архитектора Дяченко - в честь архитектора и общественного деятеля, основателя стиля украинского необарокко;

улица Юрия Немирича - известного государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого;

переулок Костя Гуслистого - в честь исследователя истории Украины средних веков, украинской культуры и этнографии;

бульвар Тадея Рыльского - в честь общественного и культурного деятеля, этнографа, экономиста;

улица Соломии Павлычко - в честь писательницы, литературознавца, переводчицы, публицистки;

переулок Юривский - это название происходит от исторического названия села Юровка, переулок приобщается к Жулянской и Чабановской улицам;

улица Валерьяна Пидмогильного - в честь писателя и переводчика, одного из величайших прозаиков украинского "расстрелянного возрождения".

В Соломенском районе наименованы:

улица Дмитрия Григорьевича - в честь авиаконструктора, создателя первого гидроплана;

улица Сергея Высоцкого - в честь историка и археолога, специалиста в области древнерусской культуры, исследователя граффити и фресок Софии Киевской;

переулок Сарматский;

улица Архипа Люльки - в честь конструктора авиационных двигателей;

улица Михаила Лучкая - в честь закарпатского языковеда, фольклориста, историка;

улица Нила Хасевича - в честь известного художника, графика, общественного и политического деятеля;

улица Сергея Шишко - в честь художника;

улица Федора Андерса в честь инженера-конструктора, автора первого в Украине дирижабля;

улица Профессора Делоне - в честь российского и украинского ученого, математика, основателя Киевского общества воздухоплавания;

улица Александра Богомазова - в честь графика, живописца, теоретика искусства;

улица Антона Ждановича - в честь государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого;

улица Анны Арендт - в честь американского политолога-теоретика, автора работ по тоталитаризму;

улица Скифская;

улица Сильвестра Косова - в честь культурного, образовательного и религиозного деятеля XVII века, православного митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси;

улица Гренджи-Донского - в честь поэта, прозаика, драматурга, переводчика, общественного и политического деятеля Закарпатья, одного из создателей Карпатской Украины;

улица Василия Седляра - в честь художника, художника-монументалиста, графика, художественного критика;

улица Ивана Билыка - в честь писателя;

улица Генерала Павленко - в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики;

улица Михаила Дерегуса - в честь графика и живописца;

переулок Степана Ерастова - в честь мецената украинского культурного движения на Кубани, одного из основателей Украинской Центральной Рады;

переулок Маруси Чурай - в честь полулегендарной народной певицы.

В Дарницком районе получили названия:

улица Андрея Кызыла - в честь Героя Украины, позывной "Орел", погиб во время русско-украинской войны;

улица Милены Рудницкой - в честь общественно-политической деятельницы, журналистки;

улица Петра Радзиня - в честь экс-командующего Национальными вооруженными силами Латвии, что в 1918 году поступил в Украинской армии гетмана Скоропадского.

Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся:

улица Кирилла Гвоздика - в честь живописца-монументалиста;

улица Филиппа Коновала - в честь одного из величайших украинцев Канады, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.

В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой - для памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины.

Кроме того, переименован улицу Панельную в Днепровском районе - на улицу Андрея Аболмасова, активного участника Євромайдану, добровольца, участника АТО, который погиб на востоке Украины.