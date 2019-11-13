В Киеве дали названия 40 улицам и бульварам.

Для чествования памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей Киевсовет на заседании 12 ноября дал название ряду столичных улиц, переулков и бульваров.
В частности, в Голосеевском районе появились:
улица Семьи Холодных - в честь братьев Николая (ботаник, микробиолог, основатель отечественной школы физиологии растений, академик, чье имя носит институт ботаники АН Украины), Григория (ученый, жертва большевистского террора) и Алексея (известный музыкальный критик);
улица Семьи Кистяковских - к ней принадлежали ученый-криминалист, профессор Киевского университета, общественный деятель Александр Кистяковский, его сыновья Владимир (ученый-химик), Богдан (философ права и социолог), Игорь (юрист и политический деятель, в 1918 году - министр внутренних дел Украинского государства) и внук Георгий (американский физик и химик украинского происхождения);
улица Владимира Горовица - в честь выдающегося украинского и американского пианиста;
улица Елены Апанович - в честь украинского историка, архивиста, писательницы;
улица Атены Пашко - в честь украинской поэтессы, общественного деятеля, жены Вячеслава Чорновола;
улица Братьев Шеметов - в честь братьев Владимира, Сергея и Николая, близких соратников Гетмана Павла Скоропадского, борцов за независимость;
улица Архитектора Дяченко - в честь архитектора и общественного деятеля, основателя стиля украинского необарокко;
улица Юрия Немирича - известного государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого;
переулок Костя Гуслистого - в честь исследователя истории Украины средних веков, украинской культуры и этнографии;
бульвар Тадея Рыльского - в честь общественного и культурного деятеля, этнографа, экономиста;
улица Соломии Павлычко - в честь писательницы, литературознавца, переводчицы, публицистки;
переулок Юривский - это название происходит от исторического названия села Юровка, переулок приобщается к Жулянской и Чабановской улицам;
улица Валерьяна Пидмогильного - в честь писателя и переводчика, одного из величайших прозаиков украинского "расстрелянного возрождения".
В Соломенском районе наименованы:
улица Дмитрия Григорьевича - в честь авиаконструктора, создателя первого гидроплана;
улица Сергея Высоцкого - в честь историка и археолога, специалиста в области древнерусской культуры, исследователя граффити и фресок Софии Киевской;
переулок Сарматский;
улица Архипа Люльки - в честь конструктора авиационных двигателей;
улица Михаила Лучкая - в честь закарпатского языковеда, фольклориста, историка;
улица Нила Хасевича - в честь известного художника, графика, общественного и политического деятеля;
улица Сергея Шишко - в честь художника;
улица Федора Андерса в честь инженера-конструктора, автора первого в Украине дирижабля;
улица Профессора Делоне - в честь российского и украинского ученого, математика, основателя Киевского общества воздухоплавания;
улица Александра Богомазова - в честь графика, живописца, теоретика искусства;
улица Антона Ждановича - в честь государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого;
улица Анны Арендт - в честь американского политолога-теоретика, автора работ по тоталитаризму;
улица Скифская;
улица Сильвестра Косова - в честь культурного, образовательного и религиозного деятеля XVII века, православного митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси;
улица Гренджи-Донского - в честь поэта, прозаика, драматурга, переводчика, общественного и политического деятеля Закарпатья, одного из создателей Карпатской Украины;
улица Василия Седляра - в честь художника, художника-монументалиста, графика, художественного критика;
улица Ивана Билыка - в честь писателя;
улица Генерала Павленко - в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики;
улица Михаила Дерегуса - в честь графика и живописца;
переулок Степана Ерастова - в честь мецената украинского культурного движения на Кубани, одного из основателей Украинской Центральной Рады;
переулок Маруси Чурай - в честь полулегендарной народной певицы.
В Дарницком районе получили названия:
улица Андрея Кызыла - в честь Героя Украины, позывной "Орел", погиб во время русско-украинской войны;
улица Милены Рудницкой - в честь общественно-политической деятельницы, журналистки;
улица Петра Радзиня - в честь экс-командующего Национальными вооруженными силами Латвии, что в 1918 году поступил в Украинской армии гетмана Скоропадского.
Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся:
улица Кирилла Гвоздика - в честь живописца-монументалиста;
улица Филиппа Коновала - в честь одного из величайших украинцев Канады, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.
В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой - для памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины.
Кроме того, переименован улицу Панельную в Днепровском районе - на улицу Андрея Аболмасова, активного участника Євромайдану, добровольца, участника АТО, который погиб на востоке Украины.