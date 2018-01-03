В Киеве городскую электричку соединят с жилыми массивами

В "Киевпастрансе" планируют соединить городскую электричку, многие станции которой удалены от больших жилых массивов, с трамвайными, троллейбусными и автобусными маршрутами.

Об этом в интервью ЦТС, полный текст которого будет опубликован в ближайшее время, рассказал директор коммунального предприятия "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Запуск проекта на предприятии планируют в 2018 году, пока же КП ожидает результатов тендера на разработку технико-экономического обоснования.

"На сегодняшний день был объявлен тендер на ТЭО (технико-экономическое обоснование) и в следующем году мы начинаем запускать этот проект. Этот один из самых масштабных проектов в городе - трамтрейн и BRT. Трамтрейн - это по трамваям по колеям, BRT - это автобусное и троллейбусное сообщение", - рассказал Левченко.

При этом, стоимость проекта директор предприятия называть пока не стал - это, по его словам, покажет ТЭО.

Как уже писал ЦТС, в начале 2018 года "Киевпастранс" планирует вынести на общественное обсуждение вопрос продления линии скоростного трамвая до Дворца спорта.