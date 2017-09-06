В Киеве готовятся к появлению нового штамма гриппа "Мичиган"

В медицинских заведениях Киева готовятся к появлению нового возбудителя гриппа и ожидают роста количества больных

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс- служба киевской мэрии.

Отмечено, что, по данным Министерства здравоохранения, в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 годов в Украине ожидают три штамма гриппа - "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев "Мичиган".

"В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому относится штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Но, несмотря на "неагрессивность" штамма, медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать", - сказал Поворозник.

Кроме того, заместитель главы спрогнозировал рост количества больных на 14%, учитывая низкий процент охвата вакцинацией людей на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине.