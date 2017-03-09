В Киеве и Харькове в родильных домах тестируют выдачу документов о регистрации ребенка

В родильных домах Киева и Харькова тестируют выдачу документов о регистрации ребенка. Теперь зарегистрировать место жительства малыша можно в роддоме. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"На протяжении последних двух лет украинский Минюст ввел такой сервис, как получение свидетельства о рождении без очереди и бюрократии - в роддоме. Сейчас 474 родильные дома по всей стране предоставляют такую услугу, за прошлый год 116 тысяч украинских новорожденных получили такие документы. Сегодня презентуем новую услугу Минюста - это возможность зарегистрировать место проживания ребенка, получив документы в роддоме", - рассказал Петренко.

По его словам, эта процедура проще необходимости получения таких документов через миграционную службу.

"Думаю, что эта услуга также будет общенациональной в течение ближайшего года", - сказал министр.

Услуга пока будет существовать в родильных домах Киева и Харькова в пилотном режиме.

По словам министра, в ближайшее время совместно с Министерством социальной политики будет запущен еще один пилотный проект - возможность получения помощи на ребенка через интернет, благодаря онлайн-сервисам.

Раннее сообщалось, что в Харькове начали прописывать новорожденных в роддомах.

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