В Киеве из-за финал Лиги чемпионов объявен повышенный уровень террористической угрозы

С 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве повышен уровень террористической угрозы.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует пресс- служба МВД.

"С сегодняшнего дня и до конца мероприятий мы имеем повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию об обнаруженных бесхозных вещах", - сказал руководитель полиции.

Князев подчеркнул, что на каждый факт оставления без присмотра вещей и пакетов в областных центрах по путям следования болельщиков с западной границы и в Киев, а также в городах Харьков и Одесса полиция будет реагировать как на террористическую угрозу, где объектом посягательства могут быть болельщики.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой добавил, что до завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.

"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, автомобильных 51, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлечены до 100 служебных собак. Организовано прибытие около 11 тысяч болельщиков через аэропорт Борисполь. Ожидается прибытие около 15 тысяч человек автомобильным транспортом", - отметил Яровой.

Ранее сегодня патрульная полиция обнародовала список киевских улиц, где будет ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и проведением финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

