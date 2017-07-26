В Киеве из-за футбола внесены изменения в работу трех станций метро

Сегодня, 26 июля, в Киеве из-за футбола внесены изменения в работу трех станций столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"26 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), изменен режим работы некоторых станций. Так, перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - указано в сообщении.

Также отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в киевском метро восстановили движение на Святошинско-Броварской линии и открыли для пассажиров станции "Академгородок" и "Житомирская".

Ранее сообщалось, что в киевском метро из-за неисправности поезда временно закрыты две станции.

Отметим, ранее также сообщалось, что в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме 26-28 июля в связи с матчем в рамках Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" (Киев) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Кроме того, 3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время крестного хода 27-28 июля.