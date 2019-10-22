В Киеве из-за тумана аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов

Пассажиров перенаправляют в аэропорт "Борисполь", другие пассажиры ожидают улучшения погодных условий

Сегодня из-за ухудшения погодных условий аэропорт "Киев" отменил несколько утренних рейсов.

На информационном табло аэропорта указано, что отменены рейсы в Берлин, от компании WizzAir. Пассажиров этого рейса отправили в Борисполь, организовав трансфер.

Кроме всего прочего, отменен рейс в Варшаву польского авиаперевозчика LOT. Также не полетит самолет в Рим, в аэропорт Фьюмичино. Вылет должен был быть в 5:25. О других направлениях, где переносятся рейсы, пока что не уточняется.

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