В Киеве из-за жары въед грузовиков запрещен с 10:00 до 22:00

Движение тяжеловесного автотранспорта в Киеве ограничат с 10:00 до 22:00

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28 ºС вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00", - предупреждает в четверг утром коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 No1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

В информации отмечается, что Управление патрульной полиции в г. Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

По материалам: Интерфакс-Украина