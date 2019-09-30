В Киеве массово перекроют движение транспорта из-за марафона

В Киеве из-за проведения марафона в период с 4 по 6 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в части города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы киевского метрополитена в Twitter.

Сообщается, что ограничения будут действовать на проезд автомобильного транспорта. Так, 4 октября с 21:00 будет перекрыто движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской, которое будет открыто 6 октября в 22:00.

В субботу, 5 октября, с 5:00 будет перекрыто движение на улицах Трехсвятительская, Владимирская до 22:00 6 октября.

Также частично будет ограничено движение на улицах Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченка. Возобновляться движение будет постепенно. Так, площадь Победы, улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты в 11:15 в воскресенье, доступ к бульвара Дружбы народов и моста Патона появится около 13:15, по улице Сечевых Стрельцов в 16:00.

В целом будет ограничено движение на около 40 улицах и трех мостах - Северном, Гаванском и мосте Патона.