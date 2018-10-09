В Киеве на 17 улицах разрешили быстро ездить (список улиц)

Столичные депутаты проголосовали за увеличение скорости до 80 км/ч

Во вторник, 9 октября, на сессии Киеврады депутаты поддержали проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября". За данное решение проголосовали 74 депутата.

Как известно, в данный момент ограничение скорости в городе составляет 50 км/ч. Изначально в документе был список из 22 улиц. Но, как отметил на заседании директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, пять улиц после консультаций с Ассоциацией велосипедистов Киева и патрульной полицией исключили: это Оболонский проспект, бульвар Дружбы Народов, проспект Космонавта Комарова от ул. Борщаговской до просп. Леся Курбаса, проспект Леся Курбаса и улица Борщаговская.

В перечне остались такие улицы:

1. Проспект Победы (от Воздухофлотского проспекта до ул. Чернобыльской)

2. Большая Кольцевая дорога

3. Улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии капремонта проезжей части)

4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

5. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

6. Просп. Степана Бандеры

7. Просп. Ватутина (Шухевича)

8. Ул. Набережно-Рыбальская

9. Надднепрянское шоссе

10. Столичное шоссе

11. Ул. Саперно-Слободская

12. Просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

13. Просп. Броварской

14. Бул. Перова

15. Ул. Телиги

16. Просп. Соборности

17. Просп. Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры).

Полицейским Киева выдали американские радары TruCam. Уже с 8 октября патрульные начнут штрафовать водителей.

Кроме того, в Украине полиция начинает фотофиксацию нарушений ПДД. Два устройства TruCam разместят на проспекте Николая Бажана и проспекте Победы.