В Киеве на 20 дней ограничат движение по Южному мосту

В столице ограничат движение по Южному мосту

Движение ограничат на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.

В Киеве в связи с выполнением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде по Южному мосту, сообщает пресс-служба КГГА.

С 8 по 28 августа в связи с капитальным ремонтом деформационных швов частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее из-за выполнения ремонтных работ почти на месяц ограничивали движение на Южном мосту – с 19 июля до 7 августа.