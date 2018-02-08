В Киеве на карантин закрыли уже 57 школ и около 360 отдельно взятых классов.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Радио Свобода.

Поворозник отметил, что вынужденные каникулы продолжаются около недели.

"Временное ограничение обучения - это мера предосторожности. Закрываются школы на карантин для того, чтобы дети хотя бы неделю не контактировали между собой, если есть признаки заболеваемости у более 20% присутствующих в классе", - сказал Поворозник.

Он также добавил, что хотя прививки от гриппа не проводятся централизованно и не являются обязательными, сделать их можно в любой поликлинике.

"В части самой вакцинации - у нас в этом году беспрецедентное количество провакцинированных в Киеве. Она практически больше в 30 раз, чем в прошлом году, но, к сожалению, речь идет о примерно 30-35 тысяч провакцинированных", - отметил он.

Напомним, врач перечислила лучшие природные антисептики в период гриппа и ОРВИ.

В частности отличными профилактическими свойствами обладает имбирь - как свежий, так и молотый. Рекомендуется ежедневно в сезон простуд пить чай с имбирем. Ложечку сухого имбиря также можно добавить в стакан теплого молока.