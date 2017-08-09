В Киеве на Майдане Независимости сломался главный фонтан

В Киеве на территории Майдана Независимости сломался главный фонтан, который размещен возле "Глобуса". О поломке киевлян известила пресс-служба коммунального предприятия "Киевводфонд".

Сообщается, что из-за поломки основного фонтана весь фонтанный комплекс по четной стороне улицы Крещатик приостанавливает свою работу 8 августа.

"По техническим причинам фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости не будут функционировать 8 августа 2017.Сейчас наши специалисты прилагают все усилия, чтобы ускорить восстановление работы фонтанов", - уточнили представители "Киевводфонд".

При этом в пресс-службе отметили, что остальные фонтаны Киева работают в обычном режиме.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ватикане вследствие критической нехватки воды впервые перекрыли фонтаны на площади Святого Петра и в папских садах. Сообщается, что из-за недостатка воды завершили свою работу больше сотни фонтанов, среди которых и два памятника XVII века. Отключение связано с желанием Рима сэкономить воду, в связи с рекордным за последние 50 лет бездождьем.