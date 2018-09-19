В Киеве на месяц ограничат движение по Северному мосту

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве до 28 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на сообщение Киевавтодора в среду, 19 сентября.

Отмечается, что с 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Также на сайте системы госзакупок Prozorro появилась информация о том, что на Северном мосту планируются масштабные ремонтные работы, на которые израсходуют почти 290 млн гривен. Они начнутся уже в этом году и завершатся к концу 2020-го.

На мосту полностью заменят асфальт на проезжей части, тротуарах, установят новое перильное и барьерное ограждение. Снимут также гранитный камень с опоры и переходных участков. За это время на мосту обновят коммуникации и гидроизоляцию.

Ранее в августе на Северном мосту неоднократно ограничивалось движение для проведения мелкого ремонта.