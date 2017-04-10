В Киеве на Пасху продлят работу общественного транспорта

В Киеве в связи с празднованием Пасхи продлят работу общественного транспорта.
Об этом в Facebook написал заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко.
Так, в ночь с 15 на 16 апреля метрополитен и городской пассажирский транспорт будут работать на час дольше (ориентировочно до 1:00).
Бондаренко пояснил, что в воскресенье, 16 апреля, метрополитен и городской пассажирский транспорт начнут свою работу на час раньше (ориентировочно в 5:00). С 5:00 до 10:00 будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест богослужений.
После этого он напомнил, что в городе работают 4 ночных маршрута (с 23:00 до 6:00):
- автобус No137: Железнодорожный вокзал "Центральный" - ст. метро "Харьковская";
- троллейбус No91: Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Милославская;
- троллейбус No92: Железнодорожный вокзал "Южный" - ул. Свободы;
- троллейбус No93: ст. метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская.
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