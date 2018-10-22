В Киеве на Позняках уничтожили мурал "Матрица"

В Киеве на улице Срибнокильський, 1, на Позняках, уничтожили мурал SYNERGETIC, который в народе назвали "Матрица", сообщает "Сегодня". Отмечается, что рисунок был создан летом 2016 года в рамках арт-фестиваля художником Александром Гребенюком.

"Образ человека, оплетенной растениями, символизировал неразрывную связь с процессами глобальной эволюции ... А в народе просто называли "Матрицей". Недавно заметил, что рисунок исчез, а на стену вернулась привычная серость мегаполиса", - рассказал журналист Александр Марущак.

На данный момент неизвестно, что стало причиной уничтожения мурала. По одной из версий, на стене появилась трещина, по другой - рисунок не понравился жителям многоэтажки.