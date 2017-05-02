В Киеве на Русановке включили фонтаны

В понедельник, 1 мая, включили фонтаны на столичном Русановском канале, сообщает УНН.

В Киевской городской администрации заявили, что фонтаны будут работать до конца сентября с 11:00 до 23:00.

Также известно, что у фонтанов каждый понедельник будет санитарный день, поэтому они в этот день будут отключены.

Касательно музыкального сопровождения, то в мае и августе оно будет с 21:00 до 23:00, в июне и июле с 21:30 до 23:00, а в сентябре с 20:30 до 23:00.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, жители столицы смогут принять участие в выборе композиций, которые зазвучат во время светомузыкального фонтанного шоу Малые и Большие чаши на Майдане Независимости.