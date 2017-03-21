В Киеве на трое суток ограничат движение на мосту Метро

В понедельник, 20 марта, в Киеве в ночное время ограничат движение автотранспорта на мосту Метро через Русановский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По полученным данным, ограничения вводят на три дня - 20, 21 и 22 марта. в это время специалисты будут выполнять ремонтные работы в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе.

"В связи с ремонтом деформационных швов на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение с 21:00 20 марта до 06:00 21 марта, с 21:00 21 марта до 06:00 22 марта; с 21:00 22 марта до 6:00 23 марта", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в связи с введенными ограничениями в "Киевавтодоре" водителей призвали отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 20 марта, около 06:30 на Южном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, которое практически парализовало движение в сторону левого берега.