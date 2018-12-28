В Киеве началось собрание УПЦ МП: первые подробности

В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры 28 декабря началось собрание духовенства Киевской епархии УПЦ Московского патриархата.

Заседание возглавил митрополит Онуфрий, сообщает информационно- просветительский отдел УПЦ МП.

В работе собрания также принимают участие управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей, а также клирики Киевской епархии.

Перед заседанием Онуфрий вместе со всеми присутствующими преподнес заупокойную молитву по усопшим в 2018 году клирикам епархии.

Работу собрания митрополит начал докладом о жизнедеятельности Киевской епархии за год.

Также в ходе заседания все присутствующие имеют возможность получить ответы на актуальные вопросы церковной жизни.

Справка:

Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов документа, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.