В Киеве начался капремонт моста Метро

Движение на ремонтируемом участке ограничено одной полосой.

В Киеве 8 сентября начался капитальный ремонт моста Метро на участке через Русановский пролив.

Об этом говорится в фейсбуке коммунальной корпорации "Киевавтодор".

К понедельнику, 10 сентября, рабочие успели снять старое асфальтобетонное покрытие на двух полосах в направлении центра города. Разбирают мостовое полотно и конструкции деформационных швов.

В рамках капитального ремонта планируется отремонтировать и усилить пролетные строения моста, отремонтировать опоры, дорожное покрытие, тротуары.

Работы выполняет подрядная организация "Специализированная механизированная колонна №23". Стоимость - почти 235 млн гривен.

Напомним, соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что мост должен был простоять 100 лет, но уже в 90-е годы его состояние начало вызывать опасения, "потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии". Он считает, что капремонт моста не поможет, а нужна реконструкция.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Весте с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.