В Киеве насчитали 10 мостов и путепроводов, нуждающихся в ремонте

На сегодняшний день в Киеве нет аварийных мостов и путепроводов, однако есть 10 сооружений, которые признаны ограниченно пригодными для эксплуатации. Об этом генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев сообщил в ходе брифинга на Шулявском путепроводе, передает пресс-служба КГГА.

"Относительно этих объектов есть экспертные заключения, согласно которым проводятся необходимые работы. Один из объектов - путепровод на проспекте Науки, где сейчас продолжается реконструкция, начатая в 2016 году", - сказал он.

Также Густелев отметил, что весной Киевавтодор проведет тщательный дополнительный осмотр путепроводов и мостов столицы, которых всего насчитывается 170.

"Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатации. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций", - подчеркнул чиновник.

27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода.

Мэр столицы Виталий Кличко причиной обрушения назвал "коррозию бетона консоли и чрезмерную динамику от тяжеловесного транспорта или удара". При этом глава города подчеркнул, что путепровод не являлся аварийным.

Также Кличко сообщил, что в связи с инцидентом за недобросовестное исполнение обязанностей будут уволены замглавы КГГА Илья Сагайдак и председатель Соломенской райгосадминистрации Максим Шкуро.

Сегодня днем, 28 февраля, движение транспорта по Шулявскому путепроводу было возобновлено.