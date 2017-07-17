В Киеве нашли склад с контрафактным виски на 5 млн гривен

В Соломенском районе Киева нашли подпольный склад, где хранились почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, расфасованные в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов.

Продукция без акцизных марок установленного образца реализовывалась через сеть Интернет с помощью почтовых сервисов, сообщает прокуратура Киева.

Общая стоимость изъятого составил почти 5 млн гривен.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

На фото, которые выложила прокуратура Киева, видна продукция производителей виски Grant's, Chivas Regal, Glenfiddich, Gentleman Jack, Talisker, Lauder's, а также коньяка Courvoisier и ликера De Kuyper.

Напомним, осенью прошлого года в Украине погибло 73 человека от отравления суррогатным алкоголем, который производили в Харьковской области.