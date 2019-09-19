В среду, 18 сентября, в Киеве наступила метеорологическая осень. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, утром температура воздуха в столице опустилась ниже 10 градусов тепла и днем не поднималась выше 14 градусов.

Последним летним днем было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала +15°С. 18 числа среднесуточная температура была уже ниже этой величины.

Таким образом, метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, а завершилось 17 сентября, продолжалось 127 дней - то есть, более четырех месяцев. Самое продолжительное метеорологическое лето было зафиксировано в 2012 году - тогда оно длилось 166 дней.

Всего за минувшее лето было 23 жарких дня, когда температура поднималась выше +30°С.

Отмечается, что после резкого похолодания на следующей неделе ожидается потепление, которое в народе называют "бабьим летом".

Большой Киев

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