 В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов"

В центре Киева националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов".
Фото: ВВС
К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14", передает ВВС .
В начале акции у стадиона "Динамо" собралось более тысячи участников.
По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования власти. Поэтому маршрут запланировали правительственным кварталом мимо Кабинета Министров, Верховной Рады и Администрации Президента.
Все фото: ВВС
Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украину в украинские руки".