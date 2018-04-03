 В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов"

В центре Киева националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов".

Фото: ВВС

К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14", передает ВВС .

В начале акции у стадиона "Динамо" собралось более тысячи участников.

По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования власти. Поэтому маршрут запланировали правительственным кварталом мимо Кабинета Министров, Верховной Рады и Администрации Президента.

Все фото: ВВС

Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украину в украинские руки".