В Киеве неизвестные спровоцировали драку с охранником консульства Польши

Очередная провокация в Украине. Неизвестные плюнули в лицо охраннику консульства Польши в Киеве. Инцидент завершился дракой и задержанием злоумышленников.

Новость передает "Пресса Украины".

В воскресенье, 25 марта, возле консульства Польши в Киеве, что на улице Богдана Хмельницкого, 60, произошел инцидент с участием охранника здания и трех граждан. Около 23:30 неизвестные, по предварительным данным, могут быть гражданами Беларуси, подошли к охраннику.

Один из мужчин плюнул охраннику в лицо и скрылся. Последний мгновенно отреагировал. Между сторонами завязалась драка. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали двух человек.

Сейчас озвучено предположение, что нападавшие, возможно, были в состоянии алкогольного опьянения. В польском посольстве и столичной полиции больше комментариев по поводу произошедшего не дают.

Напомним, в последнее время в Украине и Польше периодически проходят провокационные акции. В частности, на Львовщине у автобуса с польскими туристами прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. Также во Львове возле польского мемориала был взорван неизвестный предмет. Между тем в Варшаве один из сенаторов присоединился к акции, в ходя которой были сожжены портрет Бандеры и демонстративно потоптано красно-черный флаг.

Как сообщалось ранее, польский историк предупредил, что кризис в украинской- польских отношениях может перерасти в катастрофу. Тем не менее польские и украинские интеллектуалы пытаются сгладить ситуацию. последние составили совместное обращение к обоим народам.