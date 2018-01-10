В Киеве непривитых от кори детей не пустят в школы

В столице вводятся предупредительные и профилактические меры для недопущения эпидемии кори.

В Киеве непривитых от кори детей не будут допускать к занятиям в школах и в детсады. Об этом в среду, 10 января, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Комиссии по техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, пишет УНИАН.

По его словам, пока в столичных учебных заведениях карантин не объявляется, но вводятся предупредительные и профилактические меры для недопущения эпидемии кори.

"В первую очередь, в детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие у них прививок от кори. И я подчеркиваю, что дети, у которых отсутствуют такие прививки или соответствующие справки медицинских учреждений в части того, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, или такому ребенку противопоказаны прививки, такие дети к занятиям в школах допускаться не будут, и так же в дошкольных учреждениях. Я подчеркиваю, что это касается школ всех форм собственности", – сказал Поворозник.

Он добавил, что соответствующая информация будет распространена по школам, работа будет проведена с родителями и родительскими комитетами в школах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве резко выросло число заболевших корью. По состоянию на 9 января зафиксировано 54 случая заболевания.