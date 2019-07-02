В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Киеве ожидаются гроза, шквалы ветра до 15-24 м/с

Погода в Киеве 2 июля ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

Киевлянам даются следующие рекомендации: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Как сообщало РБК-Украина, в ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.