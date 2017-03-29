В Киеве ограничат движение на мосту Метро

В пятницу, 31 марта, в Киеве ограничат движение по мосту Метро. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По полученным данным, ограничение будет действовать с 21:00 31 марта до 18:00 1 апреля - в первой полосе движения, с 21:00 1 апреля до 18:00 2 апреля - во второй полосе движения.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Днепр будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Набережное шоссе", - говорится в сообщении.

В связи с введение ограничений в коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве, в ночь на 27 марта, на улице Дорогожицкой Шевченковского района произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадал водитель легкового автомобиля.