В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за футбола

Киевский метрополитен изменит свою работу 28 августа из-за футбольного матча между киевским Динамо и амстердамским Аяксом - в частности, будет ограничена работа трех центральных станций, ближайших к столичному стадиону Олимпийский. Об этом говорится в сообщении метрополитена.

С 21:00 до 22:00 во вторник, 28 августа:

- станция Олимпийская не будет работать;

- станция Площадь Льва Толстого будет закрыта на вход;

- станция Дворец спорта будет закрыта на выход.

Вход на эти станции также может быть ограничен после 23:30.

Кроме того, метрополитен продлит работу на час - последние поезда в центре города отправятся примерно в 1:15 ночи.

Матч между Динамо и Аяксом состоится в национальном спортивном комплексе Олимпийский в 22:00 28 августа. Это ответный матч в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Предварительную встречу с Аяксом в Амстердаме 22 августа киевляне проиграли со счетом 3:1.