В Киеве около церкви убили сотрудника Администрации президента

Утром в четверг, 14 марта, на улице Багговутовской в Киеве прохожие нашли труп мужчины. Оказалось, что погибший - сотрудник Администрации президента по направлению работы со СМИ. Об этом сообщает Еspreso.tv.

По данным издания, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения. Он работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Издание "Криминальная Украина" сообщает, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины до 31 декабря 2018 года. Наличие удостоверения подтвердили также и ТСН.

Его тело со следами насильственной смерти обнаружили в 07:00 в Шевченковском районе - на улице Багговутовской возле недостроенной церкви. На месте работают правоохранители.