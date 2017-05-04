В Киеве открыли официальную фан-зону к Евровидению

В Киеве, на Крещатике, открыли официальную фан-зону к Евровидению-2017 Eurovision Village

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Здесь в самом центре города развернули официальный фан-городок Евровидение- 2017. Здесь построили вторую по мощности звука и величиной сцену после мейн стейджа на Левобережной", - сообщил корреспондент.

Сегодня в 19.00 состоится официальное открытие фан-городка. А в 20.00 начнется большой концерт.

"Песнями на этом концерте порадует группа "Друга ріка", представитель Украины на Евровидении - 2013 Злата Огневич, группа Lumer, финалисты финального отбора на Евровидение-2017 Kadnay. Ведущим вечера будет шоу-мен и ведущий Александр Педан", - рассказал корреспондент.

С 4 по 14 мая будет действовать фан-зона с 12.00 по 22.00.

В вечер полуфинала и финала фан-зона будет работать до окончания концертных шоу. Ежедневно будут выступать с концертами конкурсанты Евровидения-2017.